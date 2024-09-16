Новоизбранный глава села в Хабаровском крае Кысса умер до вступления в должность

В Хабаровском крае глава села умер до вступления в должность

Алексей Кысса (Фото: AMRglava / Telegram)

Глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер до вступления в должность после выборов, прошедших 6–9 сентября, сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев.

«Алексея Владимировича 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали главой поселения, но вступить в должность главы Алексей не смог», — уточнил Боровлев. Он выразил соболезнования родным и добавил, что смерть Кыссы — невосполнимая утрата для всего Амурского района. Причину смерти Боровлев не раскрыл.

По данным Амурской территориальной избирательной комиссии, Кысса победил на выборах главы городского поселения, набрав 33,1%. Он участвовал как самовыдвиженец, Кыссе было 44 года. Село Эльбан находится в Амурском районе, в долине одноименной реки, в нем проживают около 10 тыс. человек.

В России 8 августа завершилось голосование на региональных и муниципальных выборах, прошедших в 83 из 89 субъектов страны. Губернаторов напрямую выбирали в 21 регионе, еще в двух — в Ханты-Мансийском автономном округе и Ингушетии — глав выбрали региональные парламенты. В трех округах прошли довыборы депутатов Госдумы.

10 сентября глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов, победивший на выборах, умер, сообщила пресс-служба администрации населенного пункта. Причину смерти чиновника также не уточнили. В 2009 году его избрали муниципальным депутатом Воскресенского от «Единой России», в 2024 году он также баллотировался от этой партии.