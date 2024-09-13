В «Единой России» раскрыли два сценария программы к думским выборам

В ЕР видят два подхода к формированию программного документа к выборам-2026: отчитаться по исполнению народной программы и сформировать новый документ, или отчитаться по программе на текущий момент и продлить ее до 2030 года

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В «Единой России» идет дискуссия о подходе к формированию программного документа, с которым партия выйдет на выборы в 2026 году, когда в том числе будет избираться новый созыв Госдумы, рассказал журналистам врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

По словам Якушева, в связи с посланием президента произошла «серьезная перезагрузка» и новые проекты должны быть отражены в программе партии, с которой она пойдет на выборы. Но действующая сейчас народная программа «Единой России» рассчитана до 2026 года, тогда как достижение национальных целей, озвученных президентом, — до 2030 года. «Сегодня важнейшая задача, которая стоит перед партией, — как новый программный документ совместить по срокам с новыми национальными целями. Именно над этим идет работа», — заявил врио секретаря генсовета.

Согласно одному варианту, который сейчас рассматривают в партии, к 2026 году «Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении народной программы и выйдет на выборы с новым программным документом, учитывающим национальные цели.

Согласно другому варианту, партия отчитается о выполнении народной программы на текущем этапе и одобрит на съезде продление народной программы до 2030 года.

По словам Якушев, сейчас единороссы склоняются к первому варианту, потому что он «более понятен избирателям».

«Единая Россия» шла с народной программой на выборы текущего VIII созыва Госдумы в 2021 году. Реализация ее положений запланирована на период 2021 — 2025 годов. Программа включает в себя два раздела: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». В первом разделе поставлены задачи по повышению достатка российских семей, росту качества медицинской помощи, развитию образования и науки, улучшению экологической ситуации, повышению доступности госуслуг с помощью цифровизации и другие. Во втором разделе прописаны содействие развитию экономики, развитию села, транспортной инфраструктуры, гражданского общества, туризма и так далее.

Президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию 29 февраля. В ходе послания он объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», а также «Продолжительная и активная жизнь». В конце апреля он заявил о необходимости утвердить новые нацпроекты до конца 2024 года.

В мае был опубликован указ президента, в котором были перечислены национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В их число вошли:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи

реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности

комфортная и безопасная среда для жизни

экологическое благополучие

устойчивая и динамичная экономика

технологическое лидерство

цифровая трансформация государственного и муниципального управления экономики и социальной сферы

Для каждой национальной цели были установлены свои целевые показатели и задачи.

Для достижения поставленных целей правительству было поручено разработать новые нацпроекты или скорректировать уже существующие. В их число вошли блок проектов по обеспечению технологического лидерства, а также «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства».