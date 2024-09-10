Глава поселения в Новой Москве умер после победы на выборах
Умер победивший на прошедших выборах глава поселения Воскресенское (Новая Москва) Магомед-Загир Гасанов, сообщает пресс-служба поселения.
«Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Гасанов Магомед-Загир Гасанович <...> Он внес большой вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления на территории поселения Воскресенское», — говорится в сообщении.
Причина смерти чиновника не уточняется.
В 2009 году он был избран муниципальным депутатом поселения Воскресенского от «Единой России». В этом году Гасанов также баллотировался на выборах от «Единой России» и одержал победу.
С 2013 года он возглавлял Совет депутатов поселения, а в 2020 году чиновник занял пост директора Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры и спорта Воскресенское».
В России 8 августа завершилось голосование на региональных и муниципальных выборах, прошедших в 83 из 89 субъектов страны.
Губернаторов напрямую выбирали в 21 регионе, еще в двух — в Ханты-Мансийском автономном округе и Ингушетии — глав в воскресенье выбрали региональные парламенты. В трех округах прошли довыборы депутатов Госдумы.
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