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Общество ,  
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В «Билайне» рассказали о схеме мошенничества с тарифами

Мошенники звонят абонентам и вымогают деньги через предложение новых тарифов сотовой связи со скидкой, рассказали «РИА Новости» в компании «Билайн».

Злоумышленники требуют от жертв перевести средства для подключения тарифа на «новых условиях». Одному из абонентов предложили подключить услугу со скидкой 50% и автоматическим ее продлением в дальнейшем.

В ходе общения в Telegram мошенники попросили оплатить «новый тариф» на два месяца вперед для «гарантии подключения». При этом после перевода денег тариф абоненту не подключили.

Через два месяца обманутый клиент связался с «представителем» компании, чтобы уточнить условия получения скидки. Однако ему ответили, что его собеседник ушел в отпуск, позднее чат в мессенджере удалили.

В «Билайне» призвали абонентов быть бдительными и не доверять незнакомым людям.

В «Сбере» сообщили о росте доли звонков мошенников через мессенджеры
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее в «Сбере» рассказали, что в 2024 году мошенники стали чаще обзванивать российских граждан через мессенджеры. По информации банка, ущерб для населения от телефонных мошенников достиг почти 250 млрд руб.

В компании не исключили, что эта цифра может достигнуть по итогам года 300 млрд руб. Председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что не менее 40% полученных мошенниками денег уходит на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Теги
мошенничество сотовая связь Билайн

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