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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность

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Военная операция на Украине

В Белгородской области ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Аналогичный сигнал также начал действовать в Курской области, заявил глава региона Алексей Смирнов. Жителей областей попросили оставаться в укрытиях. В 6:47 мск предупреждения отменили в обоих регионах.

Ракетная опасность действовала в Белгородской области вечером 15 сентября в районе 20:00 мск. В Курской области сигнал работал четыре минуты с 22:22 мск.

ВСУ совершили шесть попыток прорваться через границу в Курской области
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Фото:Google Maps

Белгородская и Курская области регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 сентября украинская армия ударила по трем населенным пунктам Белгородской области. В Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате обстрела сгорели четыре частных дома и две хозпостройки. В Борисовском районе в результате атаки дрона-камикадзе была повреждена крыша частного дома.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. 15 сентября в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие отразили шесть попыток ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье

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Белгородская область Курская область Военная операция на Украине Вячеслав Гладков Алексей Смирнов
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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