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Общество ,  
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В России стало не хватать архитекторов

С января по август 2024 года спрос на архитекторов в России со стороны бизнеса превысил число соискателей. Об этом говорится в исследовании Оренбургского завод металлоконструкций и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter (есть в распоряжении РБК).

На дефицит специалистов указывают рост количества вакансий на 19% в сравнении с 2023 годом и увеличение числа резюме всего на 2%. Больше всего в архитекторах нуждаются в Москве — в городе открыто 6,7 тыс. вакансий, за год из количество выросло на 20%. В Петербурге в данной сфере не закрыты 2 тыс. вакансий. В Свердловской области бизнес нуждается в более чем 700 архитекторах.

Чтобы привлечь новых сотрудников, работодатели повысили зарплату на 23% в сравнении с 2023 годом. В январе — августе средняя зарплата архитекторов составила 98,5 тыс. руб.

В Москве архитектор может зарабатывать около 124 тыс. руб. Также высокие зарплаты в этой сфере зафиксировали в Псковской области — здесь специалистам предлагают около 120 тыс. руб.

Рекрутеры назвали профессии с максимальным ростом зарплат
Экономика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Ранее HeadHunter назвал профессии с максимальным ростом зарплат. Более чем на 60% в первом полугодии 2024 года выросли зарплаты водителей и промоутеров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплатные предложения для таких специалистов увеличились в диапазоне 48–64%. Среди отраслей лидируют транспорт и логистика, где медианная зарплата достигла 139 тыс. руб.

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Теги
архитекторы Россия трудоустройство HeadHunter

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