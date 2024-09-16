Сенатор Грэм рассказал о хорошем настроении Трампа после стрельбы
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп остается в хорошем настроении после ЧП со стрельбой, сообщил американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) в соцсети Х (Twitter).
Грэм отметил, что после произошедшего провел беседу с политиком.
«Он один из самых сильных людей, которых я знаю. Он в хорошем расположении духа и как никогда полон решимости спасти нашу страну», — написал сенатор.
Трамп играл на поле, когда рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич два человека начали перестрелку. Однако, по данным источников New York Post, они целились друг в друга. Секретная служба начала расследование инцидента.
Открывшего стрельбу рядом с гольф-клубом человека задержали, сообщил сын политика Дональд Трамп-младший. Бывший президент США заявил, что с ним все в порядке.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов