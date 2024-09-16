Сенатор Грэм рассказал о хорошем настроении Трампа после стрельбы

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп остается в хорошем настроении после ЧП со стрельбой, сообщил американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) в соцсети Х (Twitter).

Грэм отметил, что после произошедшего провел беседу с политиком.

«Он один из самых сильных людей, которых я знаю. Он в хорошем расположении духа и как никогда полон решимости спасти нашу страну», — написал сенатор.

Трамп играл на поле, когда рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич два человека начали перестрелку. Однако, по данным источников New York Post, они целились друг в друга. Секретная служба начала расследование инцидента.

Открывшего стрельбу рядом с гольф-клубом человека задержали, сообщил сын политика Дональд Трамп-младший. Бывший президент США заявил, что с ним все в порядке.