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Выборы президента США ,  
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Сын Трампа сообщил о задержании стрелявшего у гольф-клуба его отца

Сюжет
Выборы президента США

Человек, открывший стрельбу возле гольф-клуба экс-президента США Дональда Трампа, по предварительным данным, был задержан, сообщил сын политика Дональд Трамп-младший.

«Стрельба на поле для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47», — написал он в соцсети X.

Штаб Трампа сообщил о стрельбе рядом с ним
Политика
Дональд Трамп

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг сообщил, что бывший президент находится в безопасности.

Трамп играл на поле, когда рядом с гольф-клубом два человека начали перестрелку. Однако, по данным источников New York Post, они целились друг в друга. По словам источника CNN, клуб был немедленно закрыт.

Секретная служба начала расследование инцидента, сообщил представитель Энтони Гульельми.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

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