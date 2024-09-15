Сын Трампа сообщил о задержании стрелявшего у гольф-клуба его отца

Человек, открывший стрельбу возле гольф-клуба экс-президента США Дональда Трампа, по предварительным данным, был задержан, сообщил сын политика Дональд Трамп-младший.

«Стрельба на поле для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47», — написал он в соцсети X.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг сообщил, что бывший президент находится в безопасности.

Трамп играл на поле, когда рядом с гольф-клубом два человека начали перестрелку. Однако, по данным источников New York Post, они целились друг в друга. По словам источника CNN, клуб был немедленно закрыт.

Секретная служба начала расследование инцидента, сообщил представитель Энтони Гульельми.