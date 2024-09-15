В Абхазии погиб упавший со скалы турист из России
В Абхазии умер россиянин, сорвавшийся со скалы, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Молодой человек находился в районе села Верхняя Эшера в Сухумском районе. 35-летний Анзор Абухов приехал в республику из Нальчика, отметили в ведомстве.
«На место происшествия были направлены сотрудники пожарно-спасательного МЧС и медуправления», — говорится в сообщении.
Сигнал о произошедшем поступил спасателям в 21:28 мск.
14 сентября на трассе Суэц — Каир в Египте перевернулся автобус с 43 туристами из разных стран. В ДТП попали более 20 россиян, также в автобусе находились 11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев. Еще четверо — египтяне из числа персонала: водитель, его помощник и представители туристической компании.
По предварительным данным, причиной аварии могли стать превышение скорости или неисправность транспортного средства. Водителя автобуса задержали.
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