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Общество ,  
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В Абхазии погиб упавший со скалы турист из России

В Абхазии умер россиянин, сорвавшийся со скалы, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Молодой человек находился в районе села Верхняя Эшера в Сухумском районе. 35-летний Анзор Абухов приехал в республику из Нальчика, отметили в ведомстве.

«На место происшествия были направлены сотрудники пожарно-спасательного МЧС и медуправления», — говорится в сообщении.

Сигнал о произошедшем поступил спасателям в 21:28 мск.

Посольство в Египте рассказало о состоянии российских туристов после ДТП
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Посольство России в Египте

14 сентября на трассе Суэц — Каир в Египте перевернулся автобус с 43 туристами из разных стран. В ДТП попали более 20 россиян, также в автобусе находились 11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев. Еще четверо — египтяне из числа персонала: водитель, его помощник и представители туристической компании.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать превышение скорости или неисправность транспортного средства. Водителя автобуса задержали.

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Теги
Абхазия Россия российские туристы

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