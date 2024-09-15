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Общество ,  
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Посольство в Египте рассказало о состоянии российских туристов после ДТП

Посольство в Египте: россияне после ДТП с автобусом госпитализированы в Суэце

В результате ДТП с туристическим автобусом в Египте россияне получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба российского посольства в стране.

«Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца», — рассказали в ведомстве.

В посольстве подтвердили информацию о том, что в перевернувшемся автобусе находился 21 российский гражданин. В Суэц направили сотрудника консульства, уточили там.

В Египте перевернулся автобус с российскими туристами
Общество

Ранее о произошедшем вечером 14 сентября ДТП сообщили издания Cairo24 и Al-Ahram. Автобус с 43 туристами из разных стран, следовавших из Шарм-эш-Шейха, перевернулся на трассе Суэц-Каир. Кроме россиян, там находились 11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев. Еще четверо — египтяне из числа персонала: водитель, его помощник и представители туристической компании. По предварительным данным, причиной аварии могли стать превышение скорости или неисправность транспортного средства. Водителя автобуса задержали.

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Теги
Египет Каир ДТП Автобус туристы посольство

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