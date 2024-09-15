МВД займется ситуацией с высылкой участника спецоперации в Молдавию

Сотрудники МВД разбираются с вопросом о депортации из России в Молдавию участника спецоперации, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Обратила на нее [публикацию в Интернет] внимание коллег из ГУВМ МВД России. Они уже разбираются в произошедшем и примут решение в соответствии с законодательством. Руководством Главка ситуация взята на контроль», — написала она в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал WarGonzo военкора Семена Пегова ранее опубликовал пост, в котором говорится об уроженце Молдавии Геннадии Федько из добровольческого отряда «Скиф». При пересечении проверочного пункта в Изварино его задержала миграционная служба и доставила в СИЗО. Сейчас решается вопрос о его депортации. В Молдавии мужчине грозит срок до 20 лет лишения свободы по статье о наемничестве.

В конце июня гражданина Киргизии на родине приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в военной операции России на Украине. Мужчину признали виновным по ст. 256 Уголовного кодекса Киргизии (участие гражданина страны в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства).