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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородскую область привезли партию оборудования для борьбы с дронами

Гладков: в Белгородскую область привезли партию оборудования РЭБ
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородскую область привезли партию оборудования для борьбы с дронами
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Новую партию специального оборудования для борьбы с дронами привезли в Белгородскую область, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородскую область прибыла новая партия специального оборудования, которым мы оснащаем наши приграничные муниципалитеты — это РЭБы (комплексы радиоэлектронной борьбы. — РБК), которые используют для подавления дронов, и детекторы для их обнаружения», — написал он в телеграм-канале.

За последние три месяца около 300 комплексов РЭБ передали в приграничные муниципалитеты региона, отметил губернатор. Такое оборудование в первую очередь устанавливают на пассажирские автобусы, коммунальные машины и автолавки, которые выполняют социальные задачи.

Кроме того, средствами РЭБ обеспечивают также оперативные службы, которые выезжают на места обстрелов и ликвидируют последствия ЧС.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Белгородская область регулярно подвергается атакам украинских беспилотников.Так, в ночь на 14 сентября над территорией региона сбили девять дронов. Еще десять тогда уничтожили в Курской области. В обоих регионах ночью действовала опасность атаки БПЛА.

Самая массированная атака дронов произошла в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями.

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Белгородская область Вячеслав Гладков РЭБ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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