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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил о сложной ситуации в Шебекинском округе после обстрелов

Сюжет
Военная операция на Украине

Гладков заявил о сложной ситуации в Шебекинском округе после обстрелов
Video

Обстановка в Шебекинском городском округе остается непростой в связи с возгоранием, которое возникло после обстрелов, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем видеообращении.

По его словам, пожар тушили на протяжении всей ночи. На месте были начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов и руководитель добровольных пожарных дружин Сергей Дядькин, уточнил глава региона.

«Работа продолжаться будет и в течение сегодняшнего дня. Сил, средств достаточно, но работы, конечно, еще много», — отметил Гладков.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Губернатор подчеркнул, что для региона приоритетом остается безопасность детей. Он напомнил, что 750 детей вывезли в другие регионы, там они получают очное образование. Школьников отправили в Дагестан, Владимирскую, Тамбовкую, Липецкую области и Краснодарский край.

Город Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. После начала специальной военной операции он регулярно попадает под обстрелы.

14 сентября Гладков в очередной раз сообщил об обстреле Шебекино. В результате пострадали три человека. Еще одна женщина получила ранения после того, как дрон влетел в окно частного дома в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа.

Вечером того же дня Вознесеновку снова атаковали дроны. В селе Муром в результате сброса взрывного устройства с беспилотника загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на здания: полностью сгорели два частных дома, была повреждена кровля одного жилого дома, сгорели десять хозяйственных построек.

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Теги
Персоны
Белгородская область Шебекино сложная ситуация обстрелы возгорание
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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