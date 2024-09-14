 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Четыре человека пострадали при атаках на Шебекино и окрестности

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Три человека ранены в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда три мирных жителя получили ранения», — написал он в телеграм-канале.

У двух мужчин осколочные ранения грудной клетки, у женщины — минно-взрывная травма, контузия и ранение бедра. Всех пострадавших доставили в больницу. В результате атаки один автомобиль полностью выгорел, второй поврежден.

Город Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Он регулярно попадает под обстрелы.

Над Белгородской и Курской областями сбили дроны
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа дрон влетел в окно частного дома, продолжил Гладков. Женщина получила минно-взрывную травму и контузию, она отказалась от госпитализации. В доме выбило окна и повредило кровлю.

По данным Минобороны, минувшей ночью над Белгородской областью сбили девять дронов, днем военные уничтожили еще один беспилотник.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков раненые Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Над Белгородской и Курской областями сбили дроны
Политика
Над Курской и Белгородской областями сбили 19 беспилотников
Политика
Над Белгородской областью сбили шестой за сутки беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Журналист назвал странным отстранение вратаря ЦСКА после его интервьюСпорт, 15:56
Посольство России заявило об обращениях от желающих переехать британцевПолитика, 15:53
В Москве завели дело из-за отравившихся в китайском ресторане китайцевОбщество, 15:44
В Германии предложили контактную группу по урегулированию на УкраинеПолитика, 15:28
Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКАСпорт, 15:27
Винер поддержала выдвижение Белозерова на пост главы федерации гимнастикиСпорт, 15:08
Трусова отказалась назвать возвращением свое выступление на прокатахСпорт, 15:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Wildberries восстановил работу после сбояТехнологии и медиа, 14:57
Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военнымиПолитика, 14:49
Четверо с бензопилами напали на магазин в ЛенобластиОбщество, 14:44
Четыре человека пострадали при атаках на Шебекино и окрестностиПолитика, 14:38
ВСУ пять раз попытались прорваться в Курскую областьПолитика, 14:33
Генсек НАТО счел недостаточной поддержку Украины до 2022 годаПолитика, 14:29
«Величайший экономист» предупредил Евросоюз об экзистенциальном вызовеЭкономика, 14:24