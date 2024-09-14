Четыре человека пострадали при атаках на Шебекино и окрестности
Три человека ранены в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда три мирных жителя получили ранения», — написал он в телеграм-канале.
У двух мужчин осколочные ранения грудной клетки, у женщины — минно-взрывная травма, контузия и ранение бедра. Всех пострадавших доставили в больницу. В результате атаки один автомобиль полностью выгорел, второй поврежден.
Город Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Он регулярно попадает под обстрелы.
В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа дрон влетел в окно частного дома, продолжил Гладков. Женщина получила минно-взрывную травму и контузию, она отказалась от госпитализации. В доме выбило окна и повредило кровлю.
По данным Минобороны, минувшей ночью над Белгородской областью сбили девять дронов, днем военные уничтожили еще один беспилотник.
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