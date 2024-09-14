Дроны атаковали два села близ Шебекино
Два села в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглись атаке украинских дронов, предварительно, никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В селе Вознесеновка два дрона сдетонировали на территории частного домовладения — повреждены окна, забор и беседка. В соседнем доме выбиты окна и посечен фасад. Также в селе вследствие прилета снаряда повреждена кровля частного дома», — написал он.
Также украинские дроны атаковали село Муром. Там в результате сброса взрывного устройства с беспилотника загорелась сухая трава, из-за чего полностью сгорели два частных дома и была повреждена кровля одного жилого дома. Кроме того, сгорели десять хозяйственных построек.
Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам со стороны Украины.
До этого губернатор сообщал, что в Шебекинском городском округе в результате атаки ВСУ погибла женщина.
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