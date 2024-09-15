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Политика ,  
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Второму фигуранту дела о хищении земель Минобороны дали условный срок

Суд приговорил бывшего военнослужащего Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамата Хайруллина к условному сроку по делу о хищении земель Минобороны. Об сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

По данным суда, обвиняемый в составе организованной группы путем обмана должностных лиц Минобороны, органов власти и судов, используя свое должностное положение начальника Алабинской КЭЧ, подписывал и заверял печатью подложные акты согласования границ земельных участков и схемы границ землеотвода. Таким образом, были приобретены права на земельные участки вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра-1» и «Искра-2», а также ДСК «Русь-1» общей стоимостью свыше 940 млн руб.

Изначально суд приговорил Хайруллина к трем годам и шести месяцам колонии общего режима и назначил штраф в размере 400 тыс. руб. Однако апелляция отменила приговор и обвиняемому изменили срок на условный.

Сам военный признал вину полностью и сотрудничал со следствием.

Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти в 2025 году
Политика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Это уже второй фигурант, осужденный за хищение земель Минобороны в Подмосковье. 8 сентября бывший замглавы департамента расквартирования Сергей Бородин, обвиняемый по тому же делу, был приговорен к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима. Он тоже подавал апелляцию, но суд ее не удовлетворил.

Бородин уволился со службы в 2011 году и стал учредителем ООО «БДМ-Строй». При этом преступления совершил с января 2008 года по ноябрь 2021 года. Он тоже обманным путем приобрел право на имущество Минобороны, оформив земли в том числе на подставных лиц. В июне 2022 года его арестовали, он признал свою вину и возместил ущерб.

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Теги
Минобороны Подмосковье хищение условный срок

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