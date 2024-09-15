 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Технологии и медиа ,  
0 

NASA объявило о новом рекорде по количеству людей на орбите Земли

На орбите Земли сейчас находятся 19 человек — это новый рекорд по количеству людей там, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«После запуска в среду на Международную космическую станцию (МКС) на орбите теперь находятся 19 человек — новый рекорд для человечества», — говорится в сообщении NASA в X.

Прошлый рекорд был достигнут в мае 2023 года. Тогда на борту МКС, а также на китайской космической станции «Тяньгун» в течение короткого периода времени находились в общей сложности 17 человек.

Корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами на борту пристыковался к МКС
Общество

11 сентября космический корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами и одним американцем на борту был запущен к Международной космической станции. Ночью того же дня корабль пристыковался к станции. В экипаж входили космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Они пробудут на орбите 202 дня. В ходе их экспедиции на МКС намечены выход в открытый космос по российской программе, а также прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30» и научно-прикладные исследования.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
NASA космос МКС околоземная орбита

Материалы по теме
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем отправился к МКС
Общество
NASA планирует продолжить совместные с «Роскосмосом» полеты к МКС
Технологии и медиа
Starliner отстыковался от МКС для возвращения на Землю без экипажа
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Мурашко заявил о наличии лекарств от COVID на фоне роста заболеваемостиОбщество, 06:53
Площадь природного пожара в Воронежской области достигла 20 гаОбщество, 06:26
США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за российских ученийПолитика, 05:59
NASA объявило о новом рекорде по количеству людей на орбите ЗемлиТехнологии и медиа, 05:57
Число сбитых в Брянской области дронов достигло 14Политика, 05:36
Буданов назвал проблемой российские авиабомбы и «Искандеры»Политика, 05:08
В Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судноОбщество, 04:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Суд установил, что Галкин на концертах обсуждает российскую политикуПолитика, 04:44
Стармера призвали снять ограничения на ракеты для ВСУ без одобрения СШАПолитика, 04:27
Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из иноагентовПолитика, 03:55
В России запретили продавать одежду без маркировкиОбщество, 03:32
Коломойского лишили гражданства КипраПолитика, 03:28
В Зимбабве убьют 200 слонов из-за последствий засухиПолитика, 02:54
Посол обвинил США в попытке «вбить клин» между Россией и АргентинойПолитика, 02:41