NASA объявило о новом рекорде по количеству людей на орбите Земли

На орбите Земли сейчас находятся 19 человек — это новый рекорд по количеству людей там, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«После запуска в среду на Международную космическую станцию (МКС) на орбите теперь находятся 19 человек — новый рекорд для человечества», — говорится в сообщении NASA в X.

Прошлый рекорд был достигнут в мае 2023 года. Тогда на борту МКС, а также на китайской космической станции «Тяньгун» в течение короткого периода времени находились в общей сложности 17 человек.

11 сентября космический корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами и одним американцем на борту был запущен к Международной космической станции. Ночью того же дня корабль пристыковался к станции. В экипаж входили космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Они пробудут на орбите 202 дня. В ходе их экспедиции на МКС намечены выход в открытый космос по российской программе, а также прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30» и научно-прикладные исследования.