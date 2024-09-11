«Союз МС-26» с российско-американским экипажем отправился к МКС

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" с космодрома Байконур (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

«Союз МС-26», на борту которого находится экипаж из россиян и американца, стартовал с Байконура к Международной космической станции (МКС), видео опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

В экипаже пилотируемого корабля — космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля — штатно!» — отметили в «Роскосмосе».

В ходе 72-й экспедиции на МКС запланированы выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30», проведение научно-прикладных исследований.

Экипаж МКС-72 будет работать на орбите 202 сут. Корабль доберется до модуля «Рассвет» спустя три часа после старта, стыковка со станцией ожидается в 22:33 мск.

На МКС корабль ждет экипаж 71-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Полет Петтита проводится по соглашению между «Роскосмосом» и NASA по программе о перекрестных полетах. Действие соглашения истекает в 2025 году, но в NASA говорили, что хотят продолжить полеты.