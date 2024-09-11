«Союз МС-26» с российско-американским экипажем отправился к МКС
«Союз МС-26», на борту которого находится экипаж из россиян и американца, стартовал с Байконура к Международной космической станции (МКС), видео опубликовала госкорпорация «Роскосмос».
В экипаже пилотируемого корабля — космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.
«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля — штатно!» — отметили в «Роскосмосе».
В ходе 72-й экспедиции на МКС запланированы выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30», проведение научно-прикладных исследований.
Экипаж МКС-72 будет работать на орбите 202 сут. Корабль доберется до модуля «Рассвет» спустя три часа после старта, стыковка со станцией ожидается в 22:33 мск.
На МКС корабль ждет экипаж 71-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
Полет Петтита проводится по соглашению между «Роскосмосом» и NASA по программе о перекрестных полетах. Действие соглашения истекает в 2025 году, но в NASA говорили, что хотят продолжить полеты.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты
Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире
Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права
Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать
10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе
Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов