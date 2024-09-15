Средства ПВО отразили атаку двух дронов в Смоленской области
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над двумя районами в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
«Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов», — написал Анохин в телеграм-канале.
В результате падения обломков БПЛА на землю пострадавших и разрушений нет, добавил он.
Последний раз российские военные сбивали беспилотники в Смоленской области в ночь на 13 сентября. Тогда были уничтожены два дрона в регионе.
Всего за ту ночь были сбиты 20 беспилотников над шестью российскими регионами: восемь — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, два — над Орловской, один — над Калужской.
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