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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 20 дронов

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 20 дронов
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Военная операция на Украине

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов — восемь — сбили над Брянской областью, еще четыре уничтожили над Белгородской, три — над Курской. По два беспилотника сбили над Смоленской и Орловской областями, один — над Калужской.

Брянский губернатор Александр Богомаз ранее сообщил об уничтожении семи дронов, пострадавших и разрушений не было. Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что первый дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы, второй — авиационной техникой. Он также подчеркнул, что никто не пострадал.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Самая массированная атака на российские регионы произошла в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями.

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Минобороны Белгородская область Брянская область Курская область Смоленская область Орловская область беспилотники
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