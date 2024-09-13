Над Россией за ночь сбили 20 дронов
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны.
Больше всего дронов — восемь — сбили над Брянской областью, еще четыре уничтожили над Белгородской, три — над Курской. По два беспилотника сбили над Смоленской и Орловской областями, один — над Калужской.
Брянский губернатор Александр Богомаз ранее сообщил об уничтожении семи дронов, пострадавших и разрушений не было. Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что первый дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы, второй — авиационной техникой. Он также подчеркнул, что никто не пострадал.
Самая массированная атака на российские регионы произошла в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями.
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