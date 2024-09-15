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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили еще три украинских дрона в Брянской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили в Брянской области еще три украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Еще три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью», — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью
Политика
Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Ранее Богомаз рассказал о шести уничтоженных дронах. Таким образом, общее количество беспилотников, сбитых в Брянской области за ночь, достигло девяти.

Также в ночь с 14 на 15 сентября на западе Ростовской области был сбит один дрон. Как отметил губернатор Василий Голубев, никто не пострадал.

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Брянская область Александр Богомаз дроны беспилотники БПЛА
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

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