Силы ПВО сбили еще три украинских дрона в Брянской области
Средства противовоздушной обороны сбили в Брянской области еще три украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Еще три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью», — написал он в телеграм-канале.
По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Богомаз рассказал о шести уничтоженных дронах. Таким образом, общее количество беспилотников, сбитых в Брянской области за ночь, достигло девяти.
Также в ночь с 14 на 15 сентября на западе Ростовской области был сбит один дрон. Как отметил губернатор Василий Голубев, никто не пострадал.
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