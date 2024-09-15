Силы ПВО сбили еще три украинских дрона в Брянской области

Средства противовоздушной обороны сбили в Брянской области еще три украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Еще три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью», — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз рассказал о шести уничтоженных дронах. Таким образом, общее количество беспилотников, сбитых в Брянской области за ночь, достигло девяти.

Также в ночь с 14 на 15 сентября на западе Ростовской области был сбит один дрон. Как отметил губернатор Василий Голубев, никто не пострадал.