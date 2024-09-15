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Политика ,  
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В Тель-Авиве на митинге по освобождению заложников задержали 15 человек

В Тель-Авиве вновь прошла акция протеста, участники которой требовали освобождения израильских заложников, находящихся в секторе Газа, полиция арестовала 15 человек. Об этом сообщили газета The Jerusalem Post и издания Ynet.

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