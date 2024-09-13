МИД рассказал о контактах с ХАМАС для вызволения заложников-россиян
Одной из главных задач российских дипломатов при общении с представителями ХАМАС является освобождение заложников-россиян, сообщили РБК в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России.
По данным пресс-службы, в данный момент в секторе Газа продолжает осложняться ситуация, что негативно влияет на ход переговоров между Израилем и ХАМАС, в рамках которого могли бы выйти на свободу все заложники.
«В этих непростых условиях продолжаем делать все возможное для вызволения единственного остающегося в плену ХАМАС россиянина Александра Труфанова. Само собой, используем для этого и наши рабочие контакты с хамасовцами», — говорится в сообщении.
Во время перемирия в секторе Газа 24 ноября — 1 декабря 2023 года МИД России договорился с руководством ХАМАС об обмене трех россиян — Рона Кривого, Ирины Татти и Елены Труфановой.
В ночь на 3 сентября ХАМАС опубликовал видео с последними словами шестерых убитых заложников, среди которых был также один россиянин — 32-летний Александр Лобанов (двойное гражданство России и Израиля).
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила их тела в туннеле в Рафахе поздним вечером 31 августа.
Последнее обострение в отношениях Израиля с ХАМАС продолжается с 7 октября, когда группировка атаковала южные регионы страны.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов