МИД рассказал о контактах с ХАМАС для вызволения заложников-россиян

Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Одной из главных задач российских дипломатов при общении с представителями ХАМАС является освобождение заложников-россиян, сообщили РБК в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России.

По данным пресс-службы, в данный момент в секторе Газа продолжает осложняться ситуация, что негативно влияет на ход переговоров между Израилем и ХАМАС, в рамках которого могли бы выйти на свободу все заложники.

«В этих непростых условиях продолжаем делать все возможное для вызволения единственного остающегося в плену ХАМАС россиянина Александра Труфанова. Само собой, используем для этого и наши рабочие контакты с хамасовцами», — говорится в сообщении.

Во время перемирия в секторе Газа 24 ноября — 1 декабря 2023 года МИД России договорился с руководством ХАМАС об обмене трех россиян — Рона Кривого, Ирины Татти и Елены Труфановой.

В ночь на 3 сентября ХАМАС опубликовал видео с последними словами шестерых убитых заложников, среди которых был также один россиянин — 32-летний Александр Лобанов (двойное гражданство России и Израиля).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила их тела в туннеле в Рафахе поздним вечером 31 августа.

Последнее обострение в отношениях Израиля с ХАМАС продолжается с 7 октября, когда группировка атаковала южные регионы страны.