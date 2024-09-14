В Брянской области сбили шесть дронов
Российские силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружено и уничтожено силами ПВО Министерства обороны России», — написал он в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.
Глава региона также добавил, что российские военные в настоящее время еще отражают атаку дронов по территории области.
В ночь на 13 сентября в Брянской области были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов. Никто не пострадал, разрушений не было.
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