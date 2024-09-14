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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили шесть дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружено и уничтожено силами ПВО Министерства обороны России», — написал он в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.

Глава региона также добавил, что российские военные в настоящее время еще отражают атаку дронов по территории области.

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В ночь на 13 сентября в Брянской области были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов. Никто не пострадал, разрушений не было.



 

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Брянская область Александр Богомаз дроны беспилотники
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

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