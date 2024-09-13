 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской областью за ночь сбили семь дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. Это вторая атака на регион за ночь, около полуночи там сбили один дрон.

Информации о пострадавших и разрушениях нет, добавил глава региона.

Вскоре Богомаз сообщил об уничтожении еще четырех дронов над регионом. Таким образом, число сбитых за ночь аппаратов достигло семи.

Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью
Политика
Губернатор Брянской области Александр Богомаз

После начала военной операции на Украине над российскими регионами регулярно сбивают дроны. Одна из крупнейших за последнее время атак произошла в ночь на 10 сентября. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 72. Под атаку попала в том числе Московская область. В Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Брянская область беспилотники Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Ведущие вузы увеличили набор на программы по беспилотникам
Общество
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Политика
Над Белгородской областью сбили шестой за сутки беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Суд потребовал от «Яндекса» доплатить ₽1,67 млрд налоговБизнес, 06:13
Маск поделился плохим предчувствием после слов Путина о НАТО и УкраинеПолитика, 05:45
Над Брянской областью за ночь сбили семь дроновПолитика, 05:27
Трамп заявил, что Байден не ворочается по ночам из-за УкраиныПолитика, 05:12
Брянский губернатор предложил не принимать в вузы без «природного дара»Общество, 05:11
В Одессе раздались взрывыПолитика, 04:48
Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премиюОбщество, 04:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На пунктах пропуска с Китаем возникли заторы перед повышением утильсбораОбщество, 04:14
Суд разрешил изъять оружие у напавшего на Брянскую область главы РДКОбщество, 03:27
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭОбщество, 02:53
Колумбия потребовала прекратить вербовку «для зарубежных войн»Политика, 02:50
В Пентагоне по ошибке заявили о стремлении защитить суверенитет РоссииПолитика, 02:29
В США не ответили на слова Путина об участии НАТО в конфликте на УкраинеПолитика, 02:08
Британские военные сопроводили российские корабли в Ла-МаншеПолитика, 01:40