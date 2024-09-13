Над Брянской областью за ночь сбили семь дронов
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. Это вторая атака на регион за ночь, около полуночи там сбили один дрон.
Информации о пострадавших и разрушениях нет, добавил глава региона.
Вскоре Богомаз сообщил об уничтожении еще четырех дронов над регионом. Таким образом, число сбитых за ночь аппаратов достигло семи.
После начала военной операции на Украине над российскими регионами регулярно сбивают дроны. Одна из крупнейших за последнее время атак произошла в ночь на 10 сентября. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 72. Под атаку попала в том числе Московская область. В Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
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