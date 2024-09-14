Президент Алжира был переизбран на новый срок
Конституционный суд Алжира объявил о победе действующего президента Абдельмаджида Теббуна на выборах главы государства, сообщает Алжирское радио.
Выборы прошли 7 сентября, Теббун получил на них поддержку 84,3% избирателей.
Его оппонентами были умеренный исламист Абделали Хассани Шариф (9,56% голосов) от партии «Движение общества за мир», и кандидат от «Фронта социалистических сил» Юсеф Ошиш (6,14% голосов).
Всего в голосовании приняли участие более 11 млн человек. Общая явка составила 46,1% населения страны. Президент Алжира избирается всеобщим голосованием на пять лет с возможностью один раз переизбраться на новый срок.
В первый раз Абдельмаджид Теббун баллотировался в президенты в феврале 2019 года. Тогда он одержал победу, набрав 58,13% голосов. До этого Теббун занимал пост премьер-министром Алжира с 2017 года.
Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика занимал эту должность с 1999 по 2019 год. В марте 2019 года он в пятый раз подал заявку на участие в выборах, что вызвало массовые протесты в стране. В итоге он ушел в отставку.
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