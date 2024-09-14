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Технологии и медиа ,  
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Wildberries восстановил работу после сбоя

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа у части пользователей, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

«Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары», — рассказали в компании. Там добавили, что деньги, списанные по ошибке за обратную доставку заказов, вернут.

Жалобы на работу Wildberries начали поступать утром 14 сентября. Согласно данным сервиса Downdetector, их пик пришелся на 11:15 по московскому времени, когда число обращений превысило 120.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В середине июля в работе мобильных приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка произошел сбой. В Альфа-банке объяснили невозможность войти в приложение техническими работами.

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