Wildberries восстановил работу после сбоя

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Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа у части пользователей, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

«Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары», — рассказали в компании. Там добавили, что деньги, списанные по ошибке за обратную доставку заказов, вернут.

Жалобы на работу Wildberries начали поступать утром 14 сентября. Согласно данным сервиса Downdetector, их пик пришелся на 11:15 по московскому времени, когда число обращений превысило 120.

В середине июля в работе мобильных приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка произошел сбой. В Альфа-банке объяснили невозможность войти в приложение техническими работами.