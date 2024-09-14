В работе Wildberries произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали поступать рано утром, к 11:15 мск их число превысило 100. Большинство пользователей — 47% — жалуются на работу личного кабинета, отмену заказов, которые уже прибыли на пункты выдачи, и списание денег за отмену.
Часть пользователей Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока, специалисты устраняют проблему, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса. «В ближайшее время статус заказа будет обновлен на корректный, после этого его можно будет забрать как обычно. Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее», — добавили там.
В конце августа пользователи также пожаловались на проблемы с работой Wildberries. Треть жалоб поступила из-за сложностей с открытием сайта и пополнения баланса, а также с оплатой. Одновременно с этим сбои произошли у онлайн-ретейлера Ozon. В Wildberries и Ozon вскоре сообщили о стабильной работе сервисов.
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