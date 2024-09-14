В работе Wildberries произошел сбой

Жалобы на работу личного кабинета и отмену заказов раньше срока начали поступать рано утром. В Wildberries заверили, что вскоре статусы заказов обновят на корректные и вернут списанные по ошибке деньги

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали поступать рано утром, к 11:15 мск их число превысило 100. Большинство пользователей — 47% — жалуются на работу личного кабинета, отмену заказов, которые уже прибыли на пункты выдачи, и списание денег за отмену.

Часть пользователей Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока, специалисты устраняют проблему, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса. «В ближайшее время статус заказа будет обновлен на корректный, после этого его можно будет забрать как обычно. Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее», — добавили там.

В конце августа пользователи также пожаловались на проблемы с работой Wildberries. Треть жалоб поступила из-за сложностей с открытием сайта и пополнения баланса, а также с оплатой. Одновременно с этим сбои произошли у онлайн-ретейлера Ozon. В Wildberries и Ozon вскоре сообщили о стабильной работе сервисов.