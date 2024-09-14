Над Белгородской и Курской областями сбили дроны
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника — по одному над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, атаки пресекли около 12:30 по московскому времени.
Местные власти пока не комментировали последствия атак. В областях несколько раз за день запускали ракетную опасность.
Минувшей ночью над регионами сбили 19 дронов — десять в Курской и девять в Белгородской областях.
Самая массированная атака на российские регионы произошла в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями.
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