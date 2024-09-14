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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской и Курской областями сбили дроны

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника — по одному над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, атаки пресекли около 12:30 по московскому времени.

Местные власти пока не комментировали последствия атак. В областях несколько раз за день запускали ракетную опасность.

Минувшей ночью над регионами сбили 19 дронов — десять в Курской и девять в Белгородской областях.

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Фото:МЧС России

Самая массированная атака на российские регионы произошла в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями.

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Теги
Белгородская область Курская область Минобороны беспилотники
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