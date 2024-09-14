Над Курской и Белгородской областями сбили 19 беспилотников
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны.
В Курской области сбили десять дронов, в Белгородской — девять, добавили в ведомстве.
Местные власти пока не комментировали последствия атак. В обоих регионах ночью действовала опасность атаки беспилотников.
Самая массированная атака на российские регионы произошла в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями. Под атаку в том числе попали Москва и область — там дроны пытались атаковать НПЗ.
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