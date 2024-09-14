Над Курской и Белгородской областями сбили 19 беспилотников

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны.

В Курской области сбили десять дронов, в Белгородской — девять, добавили в ведомстве.

Местные власти пока не комментировали последствия атак. В обоих регионах ночью действовала опасность атаки беспилотников.

Самая массированная атака на российские регионы произошла в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями. Под атаку в том числе попали Москва и область — там дроны пытались атаковать НПЗ.