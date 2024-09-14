Путин оценил вклад Дагестана в борьбу с террористами в 1999 году

Бойцы махачкалинского СОБРа в селе Карамахи, Дагестан, 14 сентября 1999 г. (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Россия гордится вкладом дагестанцев в отражение агрессии террористов в 1999 году, говорится в телеграмме президента Владимира Путина. Она опубликована на сайте Кремля.

«Мы искренне гордимся вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, их сегодняшними подвигами в ходе специальной военной операции», — говорится в ней. Президент отметил роль в сохранении целостности страны Магомедали Магомедова, который возглавлял республику в тот период.

Отряды чеченских боевиков под руководством ШамиляБасаева и Хаттаба вошли в Дагестан в августе 1999 года. Они заняли ряд сел, в результате боев федеральным силам удалось выбить террористов с территории республики. В начале сентября боевики вновь вторглись в Дагестан, но также потерпели поражение. Погибли около 300 российских военных, еще 800 были ранены.