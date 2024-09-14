Путин оценил вклад Дагестана в борьбу с террористами в 1999 году
Россия гордится вкладом дагестанцев в отражение агрессии террористов в 1999 году, говорится в телеграмме президента Владимира Путина. Она опубликована на сайте Кремля.
«Мы искренне гордимся вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, их сегодняшними подвигами в ходе специальной военной операции», — говорится в ней. Президент отметил роль в сохранении целостности страны Магомедали Магомедова, который возглавлял республику в тот период.
Отряды чеченских боевиков под руководством ШамиляБасаева и Хаттаба вошли в Дагестан в августе 1999 года. Они заняли ряд сел, в результате боев федеральным силам удалось выбить террористов с территории республики. В начале сентября боевики вновь вторглись в Дагестан, но также потерпели поражение. Погибли около 300 российских военных, еще 800 были ранены.
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