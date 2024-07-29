Обвинение запросило по 24 года для фигурантов дела о теракте в Чечне 2005 года

Прокурор запросил 24 года членам банды Басаева по делу о теракте в Чечне

Обвинение попросило назначить Дудиеву и Донашеву по 24 года по совокупности приговоров, они уже отбывают наказание за нападение на военных в 2000 году. Мужчин подозревают в похищении, убийстве и организации теракта с 15 жертвами

Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев (слева направо) (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Государственный обвинитель попросил суд назначить по 24 года колонии членам банды Шамиля Басаева Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву, обвиняемым в организации теракта в Чечне в 2005 году. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Дудиев и Донашев уже отбывают наказание в тюрьме по другому делу. Суд приговорил их к 18 и 19 годам колонии строгого режима за активное участие в нападении на военнослужащих 6-й роты в 2000 году в Чечне.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с чеченскими боевиками в Аргунском ущелье. Бой шел 16 часов, из 90 десантников, принимавших участие в бое, погибли 84, в том числе 13 офицеров. Этот эпизод второй чеченской кампании стал известен как «Бой у высоты 776».

В рамках процесса по второму делу прокурор попросил назначить Дудиеву и Донашеву по 24 года лишения свободы по совокупности приговоров.

Следователи пришли к выводу, что Дудиев и Донашев в июле 2005 года, уже будучи членами банды Супьяна Арсанакаева и Висхана Заитова, приняли участие в похищении и убийстве мужчины в станице Новощедринской в Чечне. Его тело они намеревались использовать при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района республики.

По данным СК, впоследствии фигуранты припарковали машину, начиненную взрывчаткой, около одного из жилых домов. В машине находился труп похищенного, переодетый в форму военнослужащего.

Чтобы привлечь внимание правоохранителей и местных жителей, один из обвиняемых выстрелил по автомобилю. Когда на месте начались следственные мероприятия, член банды активировал взрывное устройство. Погибли 15 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, еще 36 пострадали.