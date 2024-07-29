Прокурор запросил 24 года членам банды Басаева по делу о теракте в Чечне
Государственный обвинитель попросил суд назначить по 24 года колонии членам банды Шамиля Басаева Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву, обвиняемым в организации теракта в Чечне в 2005 году. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Дудиев и Донашев уже отбывают наказание в тюрьме по другому делу. Суд приговорил их к 18 и 19 годам колонии строгого режима за активное участие в нападении на военнослужащих 6-й роты в 2000 году в Чечне.
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с чеченскими боевиками в Аргунском ущелье. Бой шел 16 часов, из 90 десантников, принимавших участие в бое, погибли 84, в том числе 13 офицеров. Этот эпизод второй чеченской кампании стал известен как «Бой у высоты 776».
В рамках процесса по второму делу прокурор попросил назначить Дудиеву и Донашеву по 24 года лишения свободы по совокупности приговоров.
Следователи пришли к выводу, что Дудиев и Донашев в июле 2005 года, уже будучи членами банды Супьяна Арсанакаева и Висхана Заитова, приняли участие в похищении и убийстве мужчины в станице Новощедринской в Чечне. Его тело они намеревались использовать при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района республики.
По данным СК, впоследствии фигуранты припарковали машину, начиненную взрывчаткой, около одного из жилых домов. В машине находился труп похищенного, переодетый в форму военнослужащего.
Чтобы привлечь внимание правоохранителей и местных жителей, один из обвиняемых выстрелил по автомобилю. Когда на месте начались следственные мероприятия, член банды активировал взрывное устройство. Погибли 15 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, еще 36 пострадали.
Банда Басаева и Хаттаба действовала на территории Чечни и Дагестана в годы Второй Чеченской войны. В ее состав входило порядка 1,5 тыс. человек. Участники банды совершили несколько крупных терактов, в том числе теракт в Буденновске (1995), жертвами которого стали около 130 человек, и теракт в театральном центре на Дубровке в Москве (2002). Тогда погибли 130 заложников. В атаке участвовали 40 боевиков, все они погибли при штурме здания. Хаттаб был ликвидирован в 2002 году в Чечне, а Басаев — в 2006 году в Ингушетии.
Заитов и Арсанакаев были убиты в сентябре 2005 года при задержании, они оказывали сопротивление.
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