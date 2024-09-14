Захарова назвала информационным терроризмом санкции против журналистов
Санкции США против российских журналистов являются «информационной террористической атакой», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«[Российские журналисты] подверглись настоящей террористической информационной атаке как корпорации, а также в своем личном качестве», — сказала она.
Накануне Минфин США ввел санкции против главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, юрлица RT — АНО «ТВ Новости», агентства «Россия сегодня», АНО «Евразия» и его руководителя Нелли Парутенко. Ограничения в США объяснили «кампаниями вредоносного влияния» и «незаконной кибердеятельностью». Неделей ранее под санкции попали RT, его главред Маргарита Симоньян и несколько ее замов, медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik и Ruptly.
Российские власти считают санкции незаконными и отмечают, что они никак не повлияют на исход спецоперации на Украине.
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