 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Захарова назвала информационным терроризмом санкции против журналистов

Сюжет
Война санкций
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Санкции США против российских журналистов являются «информационной террористической атакой», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«[Российские журналисты] подверглись настоящей террористической информационной атаке как корпорации, а также в своем личном качестве», — сказала она.

США ввели санкции и объявили о начале кампании против RT
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Накануне Минфин США ввел санкции против главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, юрлица RT — АНО «ТВ Новости», агентства «Россия сегодня», АНО «Евразия» и его руководителя Нелли Парутенко. Ограничения в США объяснили «кампаниями вредоносного влияния» и «незаконной кибердеятельностью». Неделей ранее под санкции попали RT, его главред Маргарита Симоньян и несколько ее замов, медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik и Ruptly.

Российские власти считают санкции незаконными и отмечают, что они никак не повлияют на исход спецоперации на Украине.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Мария Захарова США санкции
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Госдеп заявил, что СМИ под санкциями могут заниматься журналистикой
Политика
США ввели санкции и объявили о начале кампании против RT
Политика
Новые санкции США в сфере IT. С какими последствиями столкнулся бизнес
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
На Украине сообщили о 200 поджогах автомобилей военныхПолитика, 12:52
МИД пообещал «не рубить с плеча» в вопросе запрета экспорта урана в СШАЭкономика, 12:49
«Краснодар» отправил в дубль футболиста сборной России после интервьюСпорт, 12:33
В Сумской области получил повреждение энергетический объектПолитика, 12:31
Минобороны сообщило об ударах по аэродромной инфраструктуре ВСУПолитика, 12:22
Захарова назвала информационным терроризмом санкции против журналистовПолитика, 12:15
Минобороны заявило о контроле над Желанным Первым в ДНРПолитика, 12:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти согласовали новый порядок закупок жизненно важных лекарствБизнес, 12:00
Могут ли новые данные о допинговом деле Валиевой изменить его исходСпорт, 11:46
Экс-чемпиона мира по боксу из России обвинили в употреблении допингаСпорт, 11:43
В работе Wildberries произошел сбойТехнологии и медиа, 11:39
Китай предложил «проложить мост» к переговорам России и УкраиныПолитика, 11:38
МИД предложил «менять характер сигнализации» об угрозе эскалацииПолитика, 11:34
Зеленский рассказал об обещании Трампа поддерживать УкраинуПолитика, 11:27