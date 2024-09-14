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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил, что избрание Харрис приведет к войне с Россией

Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

США не нужна война с Россией, заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев экс-президент Дональд Трамп.

«Голосуя за [кандидата в президенты от демократов] Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией», — сказал он, выступая в Лас-Вегасе, штат Невада (цитата по C-Span). Трамп отметил, что власти пойдут на это только в случае необходимости, но «желательно не допускать этого».

Трамп добавил, что, отдав свой голос за Харрис, американцы также проголосуют за возвращение призыва на военную службу. «Она будет призвать ваших детей и отправлять их на войну, которой не должно было быть», — заявил он. The New York Times подчеркивает, что это заявление ложно.

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Российские власти отвергают обвинения западных политиков в планах начать войну со странами НАТО, подчеркивая, что у Москвы нет на это «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». «Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — говорил президент России Владимир Путин.

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Дональд Трамп Камала Харрис Россия США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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