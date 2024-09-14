Кеннеди-младший заявил о безрассудной эскалации из-за решения по ударам
Бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди-младший призвал американские власти не разрешать Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием.
«Госсекретарь [Энтони] Блинкен, президент [Джо] Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — написал он в X, отметив, что призывает к этому как «гражданин мира».
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить наносить удары высокоточными ракетами вглубь России, объясняя это военной необходимостью. Применение такого оружия «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», заявил Путин 12 августа.
«Я не думаю много о Владимире Путине», — ответил Байден на слова российского президента. В Белом доме сообщили о серьезном отношении к словам Путина.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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