Бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди-младший призвал американские власти не разрешать Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием.

«Госсекретарь [Энтони] Блинкен, президент [Джо] Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — написал он в X, отметив, что призывает к этому как «гражданин мира».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить наносить удары высокоточными ракетами вглубь России, объясняя это военной необходимостью. Применение такого оружия «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», заявил Путин 12 августа.

«Я не думаю много о Владимире Путине», — ответил Байден на слова российского президента. В Белом доме сообщили о серьезном отношении к словам Путина.