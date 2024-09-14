Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Один из них прозвучал в Холодногорском районе на западе, отметил Терехов. В городе зафиксированы разрушения, информации о погибших нет, добавил мэр.
В 4:37 мск в Харьковской области объявили воздушную тревогу. На данный момент предупреждение действует в пяти украинских регионах.
Ранее этой ночью взрывы прогремели в Одессе и Киеве, украинские СМИ также сообщали о взрывах в Черкасской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Власти Харькова и области регулярно сообщают о взрывах и повреждениях инфраструктуры.
10 сентября украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обслуживающие Харьков ТЭЦ уничтожены. Правительство страны в связи с этим сосредоточено на решении проблем генерации энергии для харьковского региона, отметил он. Со слов премьера, в область завозят мобильные котельные, генерирующие по 1 МВт.
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