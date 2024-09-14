 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Один из них прозвучал в Холодногорском районе на западе, отметил Терехов. В городе зафиксированы разрушения, информации о погибших нет, добавил мэр.

В 4:37 мск в Харьковской области объявили воздушную тревогу. На данный момент предупреждение действует в пяти украинских регионах.

Ранее этой ночью взрывы прогремели в Одессе и Киеве, украинские СМИ также сообщали о взрывах в Черкасской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Мэр сообщил о взрывах в Харькове
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Власти Харькова и области регулярно сообщают о взрывах и повреждениях инфраструктуры.

10 сентября украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обслуживающие Харьков ТЭЦ уничтожены. Правительство страны в связи с этим сосредоточено на решении проблем генерации энергии для харьковского региона, отметил он. Со слов премьера, в область завозят мобильные котельные, генерирующие по 1 МВт.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Харьков Украина
Материалы по теме
Мэр сообщил о взрывах в Харькове
Политика
Премьер Украины сообщил об уничтожении всех обслуживающих Харьков ТЭЦ
Политика
Мэр Харькова сообщил о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Тимберлейка приговорили к общественным работам за пьяное вождениеОбщество, 06:35
Суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фондуОбщество, 06:14
«РИА» сообщило о создании в Херсонской области подземной базы ВС РоссииПолитика, 06:10
США проследили за полетом двух российских военных самолетов над АляскойПолитика, 06:10
Глава Минздрава Приморья призвал «делать детей» между работамиОбщество, 05:47
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городеПолитика, 05:31
Bloomberg узнал, что Пентагон заказал у Intel военные чипы на $3,5 млрдПолитика, 05:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
The Hill узнала о просьбе Байдена продлить полномочия для помощи УкраинеПолитика, 05:02
WP описала «провал» Секретной службы США в день покушения на ТрампаПолитика, 04:54
Нидерланды отказались от планов по передаче Украине системы PatriotПолитика, 04:17
Индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за «Игры в кальмара»Общество, 04:01
Московского налоговика обвинили в 24 эпизодах получения взяткиОбщество, 03:53
Руководитель лунной программы заявил о нехватке денег на «Луну-27б»Технологии и медиа, 03:34
В Белом доме не сообщили о решении Байдена и Стармера об ударах по РоссииПолитика, 03:33