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Военная операция на Украине ,  
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Мэр сообщил о взрывах в Харькове

Сюжет
Военная операция на Украине
В Харьковской области и других регионах на востоке Украины была объявлена воздушная тревога, жителей призвали оставаться в укрытиях. Минобороны России отмечало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В одном из районов Харькова зафиксированы два взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов ранее призвал жителей Харькова и района оставаться в укрытиях. «Суспiльне» сообщило о взрыве в городе.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и части районов Днепропетровской области, свидетельствует карта оповещений.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Российское ведомство 12 сентября отчиталось об ударах по объектам инфраструктуры на аэродромах Украины, а также объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил об уничтожении фактически всех ТЭЦ, обслуживающих Харьков. Отопительный сезон в Харьковской области планируется проходить за счет децентрализованной генерации, отметил он. 

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