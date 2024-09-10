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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Украины сообщил об уничтожении всех обслуживающих Харьков ТЭЦ

Сюжет
Военная операция на Украине
Для «энергетической устойчивости» генерация электричества будет зимой децентрализованной, рассказал украинский премьер Шмыгаль
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Фактически все ТЭЦ, обслуживающие Харьков, уничтожены, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает «Думка».

Правительство страны в связи с этим сосредоточено на решении проблем генерации энергии для харьковского региона, продолжил он. Со слов премьера, в область завозят мобильные котельные, генерирующие по 1 МВт.

В Харьковской области отопительный сезон планируется проходить за счет децентрализованной генерации, это «большой блок нашей энергетической устойчивости», подчеркнул Шмыгаль.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

Как сообщало Минэнерго Украины, в ночь на 10 сентября удары были нанесены по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В апреле Шмыгаль рассказал, что за две недели российских ударов по украинской энергетике уничтожены оказались 80% ТЭЦ, в результате чего страна потеряла более 6 ГВт мощностей гидроэнергетики и угольной энергетики.«Мы работаем и с другими партнерами, создаем децентрализованную систему снабжения энергии населению — сегодня у нас перебои со снабжением электроэнергии и людям, и промышленности», — сказал тогда премьер.

Предстоящая зима будет самой сложной для украинцев, оценивает исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, за последние месяцы оказались повреждены и разрушены ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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