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Технологии и медиа ,  
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Netflix объявил кастинг на реалити-шоу «Игра в кальмара»

Участниками шоу станут 456 человек. Они будут соревноваться за $4,56 млн, это самый большой единовременный денежный приз в истории реалити

Компания Netflix объявил кастинг на участие в реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала в жанре выживания «Игра в кальмара», сообщает Deadline.

Все 456 участников будут соревноваться в серии испытаний за приз в $4,56 млн. Издание отмечает, что некоторые игры будут схожи с играми из сериала, а также ожидается ряд новых испытаний.

На вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме погибли пять человек
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Фото:Ana Renteria / AP

13 июня Netflix анонсировала выход второго сезона «Игры в кальмара», выпустив 10-секундный ролик. Компания также опубликовала обращение Хван Дон Хека, режиссера и сценариста шоу «Игра в кальмара».

Сериал «Игра в кальмара» вышел на стриминговой платформе Netflix в середине сентября прошлого года. В девяти эпизодах сериала рассказывается история группы людей, которые решаются на участие в тайной игре на выживание из-за финансовых проблем. Победитель игры получает 45,6 млрд вон (примерно $38,5 млн). Формат игры подразумевает столкновение большого числа персонажей на ограниченной территории, которые преодолевают испытания до тех пор, пока в игре не останется один человек. Остальных участников, которые не справились с заданиями или нарушили правила, организаторы убивают.

Менее чем за месяц после премьеры сериала его посмотрели 111 млн человек. «Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix, в России сериал шесть недель занимал первую строчку в топ-10 на Netflix.

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Директор ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина призывала проверить сериал на предмет опасности для детей. В Роскомнадзоре в ответ напомнили, что в России сериал имеет возрастную маркировку «18+» и поэтому не предназначен для просмотра детской аудиторией.

Теги
Игра в кальмара Netflix реалити-шоу

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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