В Раде заявили о сотнях тысяч отказов уехавших из страны от гражданства

Украинские посольства получили сотни тысяч заявлений на отказ от украинского гражданства, заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий в эфире украинского YouTubе-канала «Говорит большой Львов».

По словам депутата, за последние полгода из страны выехали 400 тыс. человек. Всего Украину покинули 6,7 млн граждан, добавил Княжицкий со ссылкой на данные нацбанка.

«И у нас катастрофа, потому что сначала мы сделали очень много ошибок, когда этим людям не оказывали консульские услуги, сейчас якобы пытаемся предоставить. Есть на это причина, почему лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства», — сказал Княжицкий.

По мнению депутата, находящиеся в Германии украинцы получают «серые паспорта» — этот документ выдают лицам, которые не имеют другого паспорта. От украинского паспорта также отказываются обладатели двойного гражданства, отметил Княжицкий.

В стране происходит реальная демографическая катастрофа, добавил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за границей находятся 7,5 млн украинцев. Это налогоплательщики, которых нужно вернуть в страну, чтобы «прокормить» 10,5 млн пенсионеров, пояснил он. Властям западных стран следует отправить на Украину беженцев, но «без принуждения», отметил Зеленский.

Ситуация с выездом украинцев из страны обострилась после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации. Украинские граждане незаконно пытаются пересечь границу с Румынией, Венгрией или Молдавией. В конце июня украинская Погранслужба отчиталась, что количество попыток незаконного пересечения границы Украины в 2024 году увеличилось почти вдвое.