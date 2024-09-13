Госдеп разрешил попавшим под санкции российским СМИ работать в США

Государственный департамент США в Вашингтон (Фото: Артур Габдрахманов / Sputnik / РИА Новости)

Российские СМИ, которые попали под санкции, могут продолжать журналистскую деятельность на территории США, сообщил Государственный департамент.

«В соответствии с Генеральной лицензией 25 F эти лица могут продолжать заниматься журналистикой и деятельностью средств массовой информации, не запрещенной санкциями США», — говорится в заявлении.

Особые меры против попавших под санкции СМИ американские власти не принимают, потому что в стране поддерживают «свободный поток информации», подчеркнули в Госдепе. В заявлении ведомства отмечено, что Вашингтон выступает за свободу слова, в том числе для тех СМИ, с чьей редакционной политикой Штаты не согласны.

Ранее США объявили о начале кампании против RT. В отношении телекомпании ввели санкции, власти страны предписали завершить все финансовые операции с медиагруппой «Россия сегодня» до 13 ноября. Вашингтон обвинил RT в работе на разведку. Также американский Минфин ввел санкции против главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, юрлица RT — АНО «ТВ Новости», агентства «Россия сегодня», АНО «Евразия» и его руководителя Нелли Парутенко. Москва считает западные санкции незаконными.