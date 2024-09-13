Суд арестовал ректора по делу экс-зампреда правительства Подмосковья

Video

Тверской суд Москвы отправил под арест ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Московской области Андрея Лубского за посредничество в получении взятки бывшим первым зампредом правительства Подмосковья Ильей Бронштейном, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Об аресте ходатайствовало следствие, которое вменяет Лубскому нарушение ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве).

О задержании Бронштейна РБК сообщили ранее два источника, знакомых с материалами дела.

По данным Следственного комитета, бывший первый зампред правительства Московской области в июне этого года через посредника — ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) — получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 млн руб. за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе на закупку интерактивных панелей в общеобразовательные организации региона, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

С апреля этого года Бронштейн занимал пост первого заместителя председателя правительства Московской области. Утвердила его на этом посту Мособлдума. Как первый зампред, он курировал сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, а также благоустройства территорий Московской области, сообщала областная дума. В начале сентября он был отправлен в отставку.

КУРО был создан в 2023 году правительством Московской области для повышения профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров системы образования региона.