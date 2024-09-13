Силовики задержали бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна. По данным следствия, он получил взятку в 25 млн рублей за обеспечение участия одной из фирм в конкурсе на оснащение школ сенсорными панелями

Илья Бронштейн (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взятке (ст. 290, ч. 6 Уголовного кодекса), сообщили два источника, знакомых с материалами дела. Возможное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте чиновника.

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Как сообщил Следственный комитет, Бронштейн в июне этого года через посредника — ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) — получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 млн руб. за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе на закупку интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Сообщники, по словам СК, тоже были задержаны.

Имен задержанных вместе с подмосковным чиновником Следственный комитет не назвал. На сайте Корпоративного университета развития образования указано, что его ректором является Андрей Лубский. Университет был создан в 2023 году правительством Московской области.

С апреля этого года Бронштейн занимал пост первого заместителя председателя правительства Московской области. Утвердила его на этом посту Мособлдума. Как первый зампред он курировал сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, а также благоустройства территорий Московской области, сообщала областная дума. Пост главы областного правительства с сентября 2023 года занимает Ильдар Габдрахманов.

До того как стать зампредом правительства, Бронштейн был областным министром образования (занимал этот пост с 2021 года). В начале сентября Бронштейн был отправлен в отставку.

По образованию Илья Бронштейн — учитель истории, в 2006 году окончил Московский городской педагогический университет. После окончания учебы работал учителем истории, был заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы № 71 в Западном административном округе Москвы, с 2009 по 2011 год работал методистом в Окружном методическом центре Западного окружного управления образования департамента образования Москвы, после этого с 2011 по 2014 год был директором общеобразовательной школы № 737, после чего возглавлял еще две школы — в 2014–2016 годах был директором школы с углубленным изучением английского языка № 1371, а с 2016 по 2018 год — школы № 1468. В 2018 году Бронштейн перешел на работу в подмосковное правительство, став замминистра образования.