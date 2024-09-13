 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СК раскрыл детали дела против бывшего зампреда правительства Подмосковья

СК: бывший зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятке
Илья Бронштейн
Илья Бронштейн (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн задержан по делу о взятке, следует из сообщения Следственного комитета. В СК не уточнили имя задержанного, источники РБК ранее сообщили, что силовики задержали Бронштейна.

Также задержан ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации, рассказали в СК.

По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн получил от гендиректора фирмы взятку в размере 25 млн руб. через посредника — ректора вуза. Деньги должны были пойти на «обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе».

Силовики задержали бывшего первого зампреда правительства Подмосковья
Политика
Илья Бронштейн

Бронштейн занимал пост первого зампреда правительства Московской области с апреля 2024-го. В начале сентября он был отправлен в отставку.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией

Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию

«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков

Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины

Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Подмосковье Следственный комитет взятка
Материалы по теме
Главе «Пантеона защитников Отечества» вменили взятку «Фольксвагеном»
Политика
ТАСС узнал о подозрении на еще одну взятку в деле генерала Кузнецова
Политика
Обвиняемый за взятку в биткоинах следователь попросил лишить его звания
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Экс-наставника «Спартака» признали лучшим тренером месяца в ИталииСпорт, 16:56
Клуб Слуцкого выиграл матч чемпионата Китая, уступая 0:2Спорт, 16:56
Германия согласовала с Литвой условия пребывания бригады бундесвераПолитика, 16:54
Петербургским чиновникам запретили пользоваться Telegram и WhatsAppПолитика, 16:43
Набиуллина назвала плюсы отмены льготной ипотекиНедвижимость, 16:42
FT узнала об идее в партии Шольца заменить его «как Байдена»Политика, 16:42
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильностиОбщество, 16:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Факторинг в виноделии: опыт Luding GroupРБК Вино, 16:27
ЦБ запретил «дочкам» европейских банков отказывать в валютных переводахФинансы, 16:20
«Ростех» сообщил о первом полете усовершенствованного вертолета Ка-32А11МБизнес, 16:16
СК раскрыл детали дела против бывшего зампреда правительства ПодмосковьяПолитика, 16:13
Дзюба назвал новой главой свой переход в «Акрон»Спорт, 16:13
Новые санкции США в сфере IT. С какими последствиями столкнулся бизнесТехнологии и медиа, 16:01
ЦБ оценил влияние продаж бумаг из-за границы на рынок акцийИнвестиции, 15:54