СК раскрыл детали дела против бывшего зампреда правительства Подмосковья
Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн задержан по делу о взятке, следует из сообщения Следственного комитета. В СК не уточнили имя задержанного, источники РБК ранее сообщили, что силовики задержали Бронштейна.
Также задержан ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации, рассказали в СК.
По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн получил от гендиректора фирмы взятку в размере 25 млн руб. через посредника — ректора вуза. Деньги должны были пойти на «обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе».
Бронштейн занимал пост первого зампреда правительства Московской области с апреля 2024-го. В начале сентября он был отправлен в отставку.
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