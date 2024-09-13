СК раскрыл детали дела против бывшего зампреда правительства Подмосковья

Илья Бронштейн (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн задержан по делу о взятке, следует из сообщения Следственного комитета. В СК не уточнили имя задержанного, источники РБК ранее сообщили, что силовики задержали Бронштейна.

Также задержан ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации, рассказали в СК.

По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн получил от гендиректора фирмы взятку в размере 25 млн руб. через посредника — ректора вуза. Деньги должны были пойти на «обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе».

Бронштейн занимал пост первого зампреда правительства Московской области с апреля 2024-го. В начале сентября он был отправлен в отставку.