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Набиуллина рассказала о проблемах с трансграничными расчетами

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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Сохраняющиеся проблемы с трансграничными расчетами у импортеров наряду с повышением ключевой ставки сдерживают темпы роста импорта в условиях высокого внутреннего спроса, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводятся на сайте регулятора. Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых.

Некоторое сокращение экспорта в июле и августе Набиуллина связала со снижением цен на основные российские товары. «Поскольку импорт при этом сохранился на прежнем уровне, сальдо внешней торговли в целом уменьшилось», — указала глава регулятора.

В декабре прошлого года Набиуллина в интервью РБК заявляла, что в финансовом секторе есть проблемы, которые «не до конца решены», в том числе трансграничные платежи. «Да, выстраиваются цепочки, они постоянно меняются, но это остается еще проблемой для многих предприятий. Хотя, по нашим опросам, острота этой проблемы чуть-чуть снизилась», — указывала она.

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В июле этого года глава Центробанка отмечала, что в последнее время ситуация с трансграничными расчетами усложнилась. «Об этом говорят прежде всего экспортеры. Здесь, конечно, бизнес ищет решения, адаптируется, мы им помогаем чем можем», — говорила Набиуллина. По ее словам, проблемы с платежами ведут к росту транзакционных издержек и, как следствие, удорожанию импортных товаров. При этом она исключала риски полной финансовой изоляции.

Позднее Набиуллина заявляла, что риски вторичных санкций «сильно затрудняют расчеты по импорту». «Бизнес, как правило, находит выход, но цепочки, сроки удлиняются, издержки растут. Расчеты уязвимы для санкций, пока они проходят в долларах и евро и по каналам SWIFT», — поясняла глава ЦБ, напомнив, что Россия переходит на расчеты в национальных валютах «с использованием независимых каналов передачи финансовых сообщений». Она не исключила в перспективе трансграничные расчеты в цифровых валютах центробанков.

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Эльвира Набиуллина ЦБ платежи импорт
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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