СК обвинил по 11 статьям генерала ВСУ за нападение на Курскую область

Дмитрий Красильников (Фото: Настя Федченко / Новинарня / Wikipedia)

Следственный комитет России возбудил дело в отношении генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Красильникова по 11 статьям Уголовного кодекса за преступления на территории Курской области, сообщили РБК в пресс-службе СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» вооруженных формирований Украины генерал-майора Дмитрия Красильникова», — говорится в сообщении.

Его обвиняют по 11 статьям Уголовного кодекса, в частности, за убийство и покушение на убийство (ст. 105), теракт (ст. 205), а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317) и насилие в отношении представителя власти (ст. 318).

По данным следствия, под руководством Красильникова украинские солдаты 6 августа 2024 года незаконно пересекли границу России. В Курской области они наносили ракетные удары, а также атаковали беспилотниками жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспорта.

Кроме того, они минировали дороги, чтобы не дать эвакуировать людей из Курской области.

ВСУ вторглись в приграничные районы области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои, Минобороны ежедневно рассказывает об отражении атак украинских сил в регионе.

Так, в военном ведомстве рассказали о потере ВСУ пяти танков при очередной попытке прорыва 13 сентября.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что ВСУ несут в Курской области большие потери, хотя туда отправлены «достаточно большие и неплохо подготовленные резервы». Цели заставить Россию перебрасывать войска Украина не достигла, заявил глава государства.