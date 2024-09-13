СК обвинил по 11 статьям генерала ВСУ за нападение на Курскую область
Следственный комитет России возбудил дело в отношении генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Красильникова по 11 статьям Уголовного кодекса за преступления на территории Курской области, сообщили РБК в пресс-службе СК.
«Возбуждено уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» вооруженных формирований Украины генерал-майора Дмитрия Красильникова», — говорится в сообщении.
Его обвиняют по 11 статьям Уголовного кодекса, в частности, за убийство и покушение на убийство (ст. 105), теракт (ст. 205), а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317) и насилие в отношении представителя власти (ст. 318).
По данным следствия, под руководством Красильникова украинские солдаты 6 августа 2024 года незаконно пересекли границу России. В Курской области они наносили ракетные удары, а также атаковали беспилотниками жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспорта.
Кроме того, они минировали дороги, чтобы не дать эвакуировать людей из Курской области.
ВСУ вторглись в приграничные районы области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои, Минобороны ежедневно рассказывает об отражении атак украинских сил в регионе.
Так, в военном ведомстве рассказали о потере ВСУ пяти танков при очередной попытке прорыва 13 сентября.
Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что ВСУ несут в Курской области большие потери, хотя туда отправлены «достаточно большие и неплохо подготовленные резервы». Цели заставить Россию перебрасывать войска Украина не достигла, заявил глава государства.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов