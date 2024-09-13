В Подмосковье полиция задержала четырех человек за поджог релейных шкафов
Полиция задержала четверых молодых людей за поджог релейных шкафов в районе подмосковной железнодорожной станции «Храпуново», сообщила пресс-служба МВД России.
В дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что на 45-м км перегона «Электроугли-Храпуново» в районе станции «Храпуново» Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) горят два релейных шкафа и один батарейный шкаф.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий <...> установлены и задержаны причастные к совершению поджога четверо граждан РФ в возрасте от 20 до 21 года, проживающих в ближайшем Подмосковье», — говорится в сообщении МВД.
В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по признакам преступления п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России — террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
По словам одного из задержанных, ему поступило сообщение в мессенджере с предложением поджечь релейные шкафы на МЖД за денежное вознаграждение. По полученной от кураторов инструкции он предложил троим своим знакомым «подзаработать».
Преступники зафиксировали поджог на камеру мобильного телефона и отправили видеоотчет заказчику. В тот же день они получили от куратора денежное вознаграждение в размере 34 тыс. руб.
За последние два года МВД зафиксировало рост преступлений, связанных с поджогами релейных шкафов и другого оборудования на железных дорогах.
В частности, в августе жительницу Ярославля осудили за попытку поджога пункта помощи для нужд военной операции в здании администрации, Служба безопасности Украины (СБУ) обещала ей за это $2 тыс.
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