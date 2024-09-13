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Военная операция на Украине ,  
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Офицеру из Якутии присвоили звание Героя России за десятичасовой бой

Офицер из Якутии Куценко стал Героем России за сдерживание натиска ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Куценко
Дмитрий Куценко (Фото: Минобороны России)

Подразделение офицера из Якутии на протяжении десяти часов сдерживало натиск украинских военных в зоне спецоперации, за что тот был удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

По его словам, награду получил командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты: подполковник Дмитрий Куценко выполнял задачи по сдерживанию украинских сил близ «одного из освобожденных населенных пунктов».

«Благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приемам, морские пехотинцы под командованием якутянина более десяти часов сдерживали атаки», — рассказал Николаев. В ходе боя российские военные уничтожили четыре единицы бронированной техники ВСУ и около 20 украинских солдат. Это помогло удержать населенный пункт за российской армией.

Куценко стал девятым якутянином, которого удостоили высшей награды страны за время проведения военной операции на Украине.

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В октябре 2023 года президент Владимир Путин посмертно присвоил уроженцу Якутии рядовому Дмитрию Егорову звание Героя России за «мужество, героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Рядовой из Якутии с позывным «Сунтар» в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты участвовал в военной операции на Украине. Егоров получил смертельное ранение во время боя близ села Новомайорского в ДНР.

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Якутия Айсен Николаев Герой России Военная операция на Украине
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