Офицеру из Якутии присвоили звание Героя России за десятичасовой бой

Офицер из Якутии Куценко стал Героем России за сдерживание натиска ВСУ

Дмитрий Куценко (Фото: Минобороны России)

Подразделение офицера из Якутии на протяжении десяти часов сдерживало натиск украинских военных в зоне спецоперации, за что тот был удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

По его словам, награду получил командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты: подполковник Дмитрий Куценко выполнял задачи по сдерживанию украинских сил близ «одного из освобожденных населенных пунктов».

«Благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приемам, морские пехотинцы под командованием якутянина более десяти часов сдерживали атаки», — рассказал Николаев. В ходе боя российские военные уничтожили четыре единицы бронированной техники ВСУ и около 20 украинских солдат. Это помогло удержать населенный пункт за российской армией.

Куценко стал девятым якутянином, которого удостоили высшей награды страны за время проведения военной операции на Украине.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин посмертно присвоил уроженцу Якутии рядовому Дмитрию Егорову звание Героя России за «мужество, героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Рядовой из Якутии с позывным «Сунтар» в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты участвовал в военной операции на Украине. Егоров получил смертельное ранение во время боя близ села Новомайорского в ДНР.