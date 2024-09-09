Путин присвоил звание Героя России слетавшему на корабле Маска космонавту

Константин Борисов (Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images)

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России Константину Борисову, участнику миссии Crew-7 2023 года. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного <...> полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу», — отмечается в указе.

Константину Борисову 40 лет. В отряд космонавтов «Роскосмоса» он был зачислен в августе 2018 года. В 2021 году стал космонавтом-испытателем. Полет в космос на Crew Dragon стал для него первым.

Борисов отправился в космос в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США, которое «Роскосмос» и NASA продлили в декабре 2023 года. Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС) в августе 2023 года.

После 199-суточной экспедиции на МКС Борисов вернулся на Землю вместе с астронавтом NASA Жасмин Могбели, японским астронавтом Сатоши Фурукавой, первым астронавтом Дании Андреаcом Могенсеном. 12 марта 2024 года американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7 приводнился возле побережья штата Флорида (США).