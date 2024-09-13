Мурманский губернатор предупредил о сохранении опасности атаки дронов
В Мурманской области сохраняется опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в связи с этим принимаются меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства. Такие ограничения в Мурманской области вводили в течение предыдущих трех дней.
«Прошу всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации», — написал губернатор.
Росавиация устанавливает ограничения в Мурманской области с 10 сентября 2024 года. Все они связаны с обеспечением мер безопасности.
В частности, 12 сентября в регионе ограничили работу аэропортов Мурманска и Апатитов. В аэропорту Мурманска были задержаны восемь рейсов. Ранее, 11 сентября, жителям сообщили, что в небе над Мурманской областью были сбиты три беспилотника.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию
«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков
Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины
Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов