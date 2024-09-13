Мурманский губернатор предупредил о сохранении опасности атаки дронов

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В Мурманской области сохраняется опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в связи с этим принимаются меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства. Такие ограничения в Мурманской области вводили в течение предыдущих трех дней.

«Прошу всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации», — написал губернатор.

Росавиация устанавливает ограничения в Мурманской области с 10 сентября 2024 года. Все они связаны с обеспечением мер безопасности.

В частности, 12 сентября в регионе ограничили работу аэропортов Мурманска и Апатитов. В аэропорту Мурманска были задержаны восемь рейсов. Ранее, 11 сентября, жителям сообщили, что в небе над Мурманской областью были сбиты три беспилотника.